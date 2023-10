Dreierpacker Kane: Wohin nur mit dem Ball?

Jetzt, ergänzte Kane, freue er sich in der Bundesliga auf seinen ersten Klassiker am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Dortmund. "Ich habe schon zugeschaut, als ich noch in England war. Das war immer ein großes Spiel, ich bin gespannt darauf, es wird ein hartes Spiel vor heißer Kulisse. Wir müssen ruhig bleiben."