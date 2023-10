Erste Kratzer für Bundesliga-Trio in „kleinen“ Europapokalen

Das Bundesliga-Trio in den „kleinen“ Fußball-Europapokalen hat seine ersten Schrammen abbekommen. In der Europa League kassierte der SC Freiburg gegen den englischen Premier-League-Klub West Ham United mit 1:2 (0:1) ebenso seine erste Niederlage wie der frühere Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt in der Conference League beim griechischen Vertreter PAOK Saloniki mit 1:2 (0:1). Einzig Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen hielt sich in der Europa League durch ein 2:1 (2:0) beim norwegischen Double-Gewinner Molde FK weiterhin schadlos.