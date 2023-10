Makkabi Berlin spielt unter Sicherheitsvorkehrungen weiter

Fußball-Oberligist Makkabi Berlin setzt nach den jüngsten Spielabsagen in Folge der Angriffe auf Israel seinen Trainings- und Spielbetrieb fort. Wie der jüdische Verein am Donnerstag mitteilte, seien in Abstimmung mit dem Berliner Senat zudem erhöhte Sicherheitsmaßnahmen beschlossen worden. Nach den Anschlägen am vergangenen Wochenende in Israel waren die für den 8. Oktober angesetzten Spiele der Mannschaften des Vereins verschoben worden.