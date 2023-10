Scholz hofft auf Frauen-WM 2027

Bundeskanzler Olaf Scholz hofft auf eine erfolgreiche Bewerbung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Frauen-WM 2027. "Es wäre eine große Sache", sagte Scholz bei seinem Besuch auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main am Dienstag und versprach: "Wir wollen die gemeinsame Bewerbung mit den Niederlanden und Belgien für die WM 2027 vorantreiben."

DFB-Präsident Bernd Neuendorf bedankte sich bei Scholz für die Unterstützung. Durch seinen Besuch werde "dokumentiert, dass die Bundesregierung hinter dieser Bewerbung steht". Die Bewerbungsunterlagen werden am 8. Dezember bei der FIFA vorgelegt. "Wir sind fast in der Schlusskurve", betonte Neuendorf, danach beginne "die heiße Phase".

Am Mittwoch gab der DFB mit den Verbänden aus den Niederlanden und Belgien offiziell den Start der gemeinsamen Kandidatur bekannt. Unter dem Motto "BNG2027" (kurz für Breaking New Ground sowie Belgium, Netherlands, Germany) versprechen die Organisatoren unter anderem ein "Fußballfest in einem gastfreundlichen und sicheren Umfeld". Die Bewerbung werde die Anforderungen des Weltverbandes erfüllen oder sogar übertreffen, hieß es.