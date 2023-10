"Sehr seriös": Eintracht Frankfurt nach Torfestival bereit für Dortmund

Dino Toppmöller klatschte zufrieden mit seinen Spielern ab, die euphorisierten Fans feierten ihre Helden auf dem Rasen nach dem Torfestival lautstark: Nach dem berauschenden 6:0 (4:0) von Eintracht Frankfurt in der Conference League gegen ein schwaches HJK Helsinki war die Laune bei allen SGE-Akteuren bestens.

„Wir haben es sehr seriös angenommen und die Chancen gemacht“, sagte Torschütze Robin Koch nach dem überzeugenden Auftritt seines Teams am RTL -Mikrofon: „Hinten haben wir nichts zugelassen. Es war auch in der Höhe verdient.“

Und auch für das schwere Spiel am Sonntag in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr) sammelten die Frankfurter weiteres Selbstvertrauen - immerhin war es bereits der dritte Pflichtspielsieg in Serie.