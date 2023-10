Spieler von Pyro getroffen! Skandal-Derby in Griechenland abgebrochen

Am späten Sonntagabend wurde das Duell der Erzfeinde beim Stand von 1:1 in der 53. Minute abgebrochen. Der spanische Panathinaikos-Profi Juankar wurde beim Aufwärmen am Spielfeldrand von einem Pyro-Gegenstand der heimischen Olympiakos-Fans getroffen und nach einem lauten Knall offenbar am Kopf verletzt. Seine Teamkollegen hielten sich neben ihm die Ohren.