Trotz Mega-Rotation: Leverkusen siegt in Molde

Alonso wirft Rotations-Maschine an

Jeremie Frimpong (14.) und Nathan Tella (18.) trafen im Aker-Stadion an der Uferkante des Moldefjords für Bayer, das damit auch im neunten Pflichtspiel in dieser Saison ungeschlagen blieb. Emil Breivik verkürzte spät für die Gastgeber (87.). Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) empfängt die Werkself in der Liga den kriselnden Rivalen 1. FC Köln - und kann nach dem historischen Saisonstart mit frischem Stammpersonal die Tabellenführung behaupten.