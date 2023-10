Tuchel begrüßt Hoeneß-Vorstoß

Trainer Thomas Tuchel von Bayern München hat mit einem Scherz und großer Vorfreude auf das Transferversprechen des Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß reagiert. "Hat er die Leberkäsesemmeln von seinem Bäcker am Tegernsee gemeint oder die Transfers?", fragte Tuchel am Dienstag schmunzelnd, als er mit der überraschenden Aussage von Hoeneß konfrontiert wurde, er bekäme im Winter "alles, was notwendig ist".