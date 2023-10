U21: EM-Qualispiele im November in Paderborn und Essen

Die Spielorte für die beiden Heimspiele der U21-Fußballer in der EM-Qualifikation im November stehen fest. Wie der DFB am Dienstag mitteilte trifft die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo zunächst am 17. November in Paderborn auf Estland, vier Tage später (jeweils 18.00 Uhr/ProSieben MAXX) ist Polen im Stadion an der Hafenstraße in Essen zu Gast.