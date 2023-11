Elber fürchtet Aussterben "echter" Mittelstürmer

Der frühere Bayern-Star Giovane Elber fürchtet für die Zukunft des Fußballs das Aussterben "echter" Mittelstürmer. "In der Jugend wird anders ausgebildet", sagte der 51-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Die Trainer suchen keine echten Mittelstürmer mehr, Talente sollen alles können. Vielleicht sterben echte Angreifer in ein paar Jahren aus." Dies sei kein rein deutsches Phänomen, sondern auch in Brasilien spürbar.