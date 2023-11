EM-Quali: Griezmann kritisiert die UEFA scharf

Beim EM-Qualifikations-Duell zwischen Griechenland und Frankreich (2:2), bei dem es sportlich um nichts mehr ging, ist es in der Schlussphase zu einer strittigen Szene gekommen. Eine Flanke von Bayern-Star Kingsley Coman wurde so stark abgefälscht, dass der Ball an beide Pfosten prallte und womöglich über die Linie ging.