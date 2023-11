Europacup: Bundesliga-Trio nimmt Kurs in Richtung K.o.-Runde

Das Bundesliga-Trio Bayer Leverkusen, SC Freiburg und Eintracht Frankfurt hat im Fußball-Europacup am Donnerstag die K.o.-Runde fest im Blick. Am vierten Spieltag kann Liga-Primus Bayer in der Europa League bei Qarabag Agdam sogar bereits vorzeitig den Gruppensieg klarmachen. Der Sport-Club steht im Duell gegen TSC Backa Topola in der Europa League unter Zugzwang, auch die Eintracht darf sich in der Conference League bei HJK Helsinki keinen Ausrutscher im Kampf um den direkten Achtelfinal-Einzug erlauben.