Ex-Bayern-Star "sprach nur, um mich zu beleidigen"

Mandzukic mit klaren Worten an Juve-Youngster

Kean ist schon lange in Turin, mit 15 trainierte der mittlerweile 23-Jährige bei den Profis der Alten Dame mit. Dabei lief er eben auch Mandzukic über den Weg.

„Ich stand neben ihm und er fragte mich: ‚Was machst du denn hier?‘ Ich sagte ihm, dass ich versuche, so zu werden wie er. Und er sagte: ‚Ich glaube, mit dem, was du gerade machst, kommst du morgen nicht mehr zurück‘“, berichtete Kean, der in der laufenden Saison noch ohne Torerfolg für Juve ist.