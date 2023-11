Hummels und Podolski als Gesichter: Die Baller League kommt

Mats Hummels und Lukas Podolski sind die Gesichter der neuen Baller League. Die Weltmeister von 2014 fungieren als „League President“ und „President of Football“ der Hallen-Liga, die als neuartiges Fußball-Format im kommenden Januar an den Start gehen wird.

Zwölf Teams, die jeweils von bekannten Persönlichkeiten gemanagt werden, treten ab dem 8. Januar 2024 montags in der Motorworld in Köln gegeneinander an. Innovative Regeln sollen Tempo und Spannung garantieren. "So wie man sich den Fußball wünscht und so wie er auch mal war - unvorhersehbar", sagt Starck.