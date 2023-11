Matthäus-Kritik am BVB: "Das ist keine Mannschaft"

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat harsche Kritik am zuletzt in der Bundesliga stark enttäuschenden Vizemeister Borussia Dortmund geübt. „Das ist keine Mannschaft. Da spielt jeder für sich selbst“, sagte der 62-Jährige bei „Sky90 - die Fußballdebatte“ am Sonntag.

Der Kapitän der deutschen Weltmeister-Elf von 1990 in Rom sieht Borussia-Coach Edin Terzic in der Verantwortung: "Und dieses Problem muss im Endeffekt schon der Trainer lösen. Er verteidigt die Spieler nach außen, was völlig normal ist. Ich glaube allerdings, dass er intern die Sachen anspricht, die wir in den letzten Spielen sehr häufig gesehen haben."