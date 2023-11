Sport Bild: Neuer nicht im DFB-Kader für November

Torwart Manuel Neuer muss offenbar länger auf seine Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft warten. Wie die Sport Bild berichtete, sei eine Nominierung des 37-Jährigen für das Länderspielfenster im November nicht geplant. Die DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am 18. November in Berlin auf die Türkei und drei Tage später in Wien auf Österreich.