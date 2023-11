U21: Heimspiele in der EM-Quali mit drei Rückkehrern

Mit drei Rückkehrern gehen die U21-Fußballer in die beiden Heimspiele in der EM-Qualifikation. Eric Martel und Jan Thielmann (beide 1. FC Köln) sowie Marton Dardai (Hertha BSC) stehen nach Verletzungen wieder im 23-köpfigen Aufgebot von DFB-Trainer Antonio Di Salvo für die Partien am 17. November in Paderborn gegen Estland und vier Tage später (21. November) in Essen gegen Polen.