Ceferin spöttisch: "Wettbewerb mit zwei Klubs"

Die UEFA werde nicht versuchen, die Super League zu stoppen: „Sie können kreieren, was immer sie wollen. Ich hoffe, dass sie ihren fantastischen Wettbewerb so bald wie möglich mit zwei Klubs starten“, scherzte der Slowene mit Blick auf die Unterstützer Real Madrid und FC Barcelona. „Ich hoffe, sie wissen, was sie tun - aber ich bin mir da nicht so sicher.“