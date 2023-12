FIFA-Welttrainer: Guardiola, Inzaghi und Spalletti nominiert

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Finalisten für die Wahl zum Welttrainer des Jahres bekannt gegeben. Neben Pep Guardiola von Triple-Gewinner Manchester City sind die beiden Italiener Simone Inzaghi (Inter Mailand) sowie Luciano Spalletti (SSC Neapel) nominiert. Die Gewinner der „The Best FIFA Football Awards“ werden am 15. Januar 2024 in London gekürt.