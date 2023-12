Nach U17-WM: DFB geht gegen rassistische Beleidigungen vor

Insbesondere nach dem Achtelfinale gegen die USA (3:2) hatte es unter einem Foto von deutschen Spielern Hasskommentare im Netz gegeben. DFB-Trainer Christian Wück hatte schon in Indonesien die Identifikation seiner Spieler mit Deutschland betont. "Die Jungs geben ihr Herz für unser Land", so Wück.

Im Fall der U17 seien nun in vier Fällen die Verfasser der Kommentare identifiziert worden, so der DFB. Aufgrund der Wohnorte wurden die Verfahren an die örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften außerhalb Hessens abgegeben. In weiteren Fällen sei der Tatbestand der Beleidigung oder der des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllt. Der DFB hat die betreffenden Kommentare auf seinen Social-Media-Kanälen gelöscht und die verantwortlichen User dauerhaft gesperrt.