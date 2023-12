Prozess gegen ehemaligen Superstar Dani Alves: Datum steht

Das Schicksal des früheren Fußball-Stars Dani Alves entscheidet sich Anfang Februar 2024. Ein Gericht in Spanien verkündete am Mittwoch den Verhandlungstermin im Vergewaltigungsprozess um den Brasilianer und legte diesen auf den Zeitraum zwischen dem 5. und 7. Februar fest. Der 40-jährige Alves befindet sich seit Jahresbeginn in Untersuchungshaft.