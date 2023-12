Schrecksekunde beim STAHLWERK Doppelpass! Plötzlich ist die Feuerwehr da

Aufregung beim STAHLWERK Doppelpass! Kurz nach Beginn der Sendung am Sonntagmorgen wurde es im Publikum plötzlich hektisch. Der Grund: Im Hintergrund der Talkrunde war ein Feueralarm ausgelöst worden. Die Feuerwehr rückte an und lief mitten durch das Set am verblüfften Publikum vorbei.