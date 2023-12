Schult wird ARD-Expertin

Die 32-Jährige tritt damit die Nachfolge von Nia Künzer an, die als Sportdirektorin zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) gewechselt ist. "Die Erfahrungen in den letzten Jahren haben mir viele neue Blickwinkel eröffnet und mir die Möglichkeit gegeben, auch in Zeiten abseits des Platzes nah am Fußball zu sein", sagte Schult.