"Total unnötig": Großer Frust bei der Eintracht

Denn vor dem schwierigen Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen ist Frankfurt weiter auf der Suche nach Konstanz. Zwar hatte schon vor der Partie in Aberdeen festgestanden, dass die Eintracht im Europacup überwintert und im Februar in der Zwischenrunde spielt. Doch Toppmöller stieß sauer auf, dass sein Team nach dem furiosen 5:1 gegen Meister Bayern München vom Samstag wieder ein anderes, völlig harmloses Gesicht gezeigt hatte.