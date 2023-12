Zum Ende des Jahres: Chatzialexiou verlässt den DFB

Die Ära von Joti Chatzialexiou beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist vorbei. Der Verband gab am Dienstag bekannt, dass der Sportliche Leiter Nationalmannschaften den DFB zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlassen wird - nach 20 Jahren. Ob es einen Nachfolger auf der Position geben wird, erscheint offen.

"Es war mir immer eine große Ehre, für den DFB zu arbeiten. Ich gehe daher mit einem weinenden und einem lachenden Auge", sagte der 47-Jährige, der im Dezember 2003 zum DFB gekommen war und dem Fußball auch in Zukunft erhalten bleiben will. Er wolle sein "Wissen" und seine "Leidenschaft für eine innovative Nachwuchs- und Eliteförderung" bald an anderer Stelle "im sich dynamisch entwickelnden internationalen Fußball" einbringen, sagte Chatzialexiou, der beim DFB eine Lücke hinterlässt.