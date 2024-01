Allofs über Beckenbauer: Kein Superlativ, "der nicht passt"

Klaus Allofs, Sportvorstand des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, hat die besonderen Stärken von „Kaiser“ Franz Beckenbauer als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft von 1984 bis 1990 betont. „Für mich persönlich gibt es die zwei Seiten von Franz Beckenbauer: einmal Franz Beckenbauer, der in der Öffentlichkeit gestanden hat. Und der Franz Beckenbauer, der mit uns Fußballern gearbeitet hat, uns inspiriert hat, und so werde ich ihn in Erinnerung behalten“, sagte der einstige Stürmer bei Sky Sport News.

Beckenbauer habe für seine Karriere "natürlich eine ganz entscheidende Bedeutung. Angefangen mit meiner Kindheit, wo er eben das große Vorbild war, wo ich seine Autogrammkarten gesammelt habe und wo ich zu ihm aufgeschaut habe, weil man ähnlich leicht und locker und gut Fußball spielen wollte, bis zur Zeit 1986, als wir gemeinsam Vize-Weltmeister geworden sind in Mexiko", so Allofs. Es gebe eigentlich keinen Superlativ, "der nicht auf ihn passt".

Für ihn sei die bleibendste Erinnerung die Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko, "weil auch da war es so, dass der deutsche Fußball und die Nationalmannschaft in der Kritik stand. Aber Franz hat eben diese Autorität gehabt, dass man an diese Mannschaft geglaubt hat. Und während des Turniers – obwohl es viele Schwierigkeiten vorher gab – sind wir als Mannschaft zusammengewachsen, und das war ein großartiges Erlebnis", betonte der langjährige Frankreich-Profi.