DFB: Geldstrafen für Dortmund, Gladbach und Bochum

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat insgesamt fünf Klubs wegen des Fehlverhaltens ihrer Fans mit Geldstrafen belegt. Darunter befinden sich die Bundesligisten Borussia Dortmund (53.300 Euro), Borussia Mönchengladbach (59.900) und VfL Bochum (25.500). Das teilte der Verband am Dienstag mit. Am tiefsten in die Tasche greifen muss der Zweitligist 1. FC Magdeburg mit 64.000 Euro.