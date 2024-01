Ehrung für Beckenbauer: Neuendorf bittet um Geduld

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in der Diskussion um eine angemessene Ehrung für den verstorbenen Franz Beckenbauer um Geduld gebeten. Zwar mache man sich "intensiv darüber Gedanken, wie wir ein dauerhaftes Andenken an Franz Beckenbauer sicher stellen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Donnerstag: "Bevor wir aber mit Schnellschüssen rausgehen, sollten wir diese Dinge auch mit der Familie diskutieren."