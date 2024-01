Fußball: Ex-Magath-Schützling spricht offen über seine Schizophrenie

Die Fußball-Welt ist noch immer reich an sogenannten Tabu-Themen, über die eigentlich niemand spricht. Demnach kommt es äußerst selten vor, dass sich jemand so offen äußert wie Kay Voser.

Der 37 Jahre alte Schweizer, dessen aktive Karriere im Jahr 2019 endete, wagte sich jedoch auch erst Jahre nach seiner Laufbahn mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit. Voser begann im Dezember via Instagram, erste Andeutungen bezüglich seiner Schizophrenie zu machen. Inzwischen gibt der Ex-Profi immer wieder Interviews, in denen er über seine Erkrankung spricht.