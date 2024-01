Kroos gedenkt Beckenbauer: „Diese Leute haben mehr Anerkennung verdient“

Franz Beckenbauers Tod im Alter von 78 Jahren bewegt die gesamte Fußball-Welt. Auch Weltmeister Toni Kroos gedenkt in der neuesten Episode seines Podcasts „Einfach mal Luppen“ einem der größten Fußballspieler überhaupt.

Beckenbauer hätte „noch viel mehr Anerkennung verdient“

Allerdings sei es für den 34-Jährigen ebenso wichtig, „dass wir diese Leute, die so sind wie er und so viel geleistet haben, noch viel mehr hochleben lassen müssen, und zwar zu Lebzeiten - und nicht immer dann, wenn jemand verstorben ist.“ Legenden wie Franz Beckenbauer hätten „noch viel mehr Anerkennung verdient.“

Dennoch bemängelt der Weltmeister von 2014: „Ich finde, es wird in Deutschland immer versucht, jemandem ans Bein zu pinkeln. Niemand ist perfekt, auch er nicht. Lass uns doch akzeptieren, dass jemand so groß ist und so ein guter Mensch ist, um gefeiert zu werden, vor allem zu Lebzeiten.“