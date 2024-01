Nach Beckenbauer-Tod: 1860 München mit pikantem Instagram-Post

Franz Beckenbauer, er wird ohne Zweifel auch nach seinem Tod als eine der größten Persönlichkeiten des FC Bayern in Erinnerung bleiben. Dabei wäre der im Alter von 78 Jahren verstorbene „Kaiser“ beinahe im Alter von nur 12 Jahren in die Nachwuchsabteilung des Stadtkonkurrenten 1860 München gewechselt.

Fans kritisieren den Verein scharf

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Dümmster Kommentar heute: ‚Auch wenn er für den falschen Verein spielte‘. Ich würde sagen in den Farben getrennt in der Sache vereint. Ruhe in Frieden, Kaiser“, kommentierte ein User.