Niersbach: Beckenbauers Bedeutung ist "überragend"

„Keine deutsche Persönlichkeit war wohl so bekannt und anerkannt in der Welt wie Franz“, betonte Niersbach: „Das habe ich besonders gemerkt vor der WM 2006, als wir die 31 qualifizierten Länder besucht haben, angefangen in Teheran und aufgehört in Sydney. Diese Geste hat uns als WM-Gastgeber ungeheure Sympathiepunkte beschert, war aber wirklich nur möglich mit Franz Beckenbauer.“