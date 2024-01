Sammer: Beckenbauers "Lebenswerk muss in Erinnerung bleiben"

Fußball-Europameister Matthias Sammer hat sich für eine Verewigung des am Sonntag verstorbenen Franz Beckenbauers stark gemacht. "Es ist eigentlich gar nicht aufzuwiegen, was alles nach ihm benannt werden müsste", sagte der 56-Jährige dem Nachrichtenportal t-online. "Was er geleistet hat, sein Lebenswerk, muss in Erinnerung bleiben, sein Vermächtnis an die nächsten Generationen weitertragen werden", so Sammer, für den der Kaiser "in Gänze ein Vorbild war".