U21-Nationalspieler gibt DFB-Team einen Korb

U21-Nationalspieler Marton Dardai (21) vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC hat sich gegen eine Zukunft im DFB-Trikot entschieden. Wie der Abwehrspieler am Montag via Instagram verkündete, will er stattdessen für den deutschen EM-Gruppengegner Ungarn auflaufen. Ungarn ist das Heimatland seines Vaters und Trainers Pal, auch sein älterer Bruder Palko hatte sich bereits für Ungarn entschieden.