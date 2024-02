Europapokal: "Extrem schwierige" Aufgaben für SCF und SGE

Drei Liga-Pleiten nacheinander, Rückenwind fühlt sich anders an - doch in der Europa-League-Zwischenrunde will der SC Freiburg in die Erfolgsspur zurückkehren. Beim RC Lens soll am Donnerstagabend (21.00 Uhr) der Grundstein fürs Achtelfinale gelegt werden. „Wir sind heiß und freuen uns riesig drauf“, sagte Mittelfeldspieler Nicolas Höfler stellvertretend für die Mannschaft von SC-Trainer Christian Streich.

So ist die Ausgangslage von Frankfurt

In der Conference-League-Zwischenrunde will Eintracht Frankfurt den ersten Schritt in Richtung Achtelfinale gehen. Aber auch der Gegner der Hessen hat es in sich, schließlich wartet am Donnerstagabend (18.45 Uhr) der belgische Spitzenreiter Union Saint-Gilloise beim Hinspiel in Brüssel.