Fußball: Deutsche U17 zurück in der Spur

Die deutschen U17-Fußballer haben nach ihrer heftigen Auftaktniederlage beim Algarve Cup zurück in die Spur gefunden. Das nach dem WM-Triumph von Trainer Michael Prus neu formierte Team gewann am Montag gegen die Niederlande mit 3:1 (3:0). Am Samstag waren die Deutschen noch mit 0:7 (0:5) gegen Spanien untergegangen.