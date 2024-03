Di Salvo warnt vor Israel: "Wird ein harter Kampf"

Antonio Di Salvo warnt nach der enttäuschenden Nullnummer gegen den Kosovo vor der nächsten Aufgabe der deutschen U21-Nationalmannschaft. "Auch wenn bei Israel null Punkte stehen, wird das ein harter Kampf. Diese null Punkte spiegeln nicht das wider, was sie können", sagte Di Salvo vor der Begegnung am Dienstag in Halle (18.00 Uhr/ProSieben MAXX).