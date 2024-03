Gündogan lobt Nagelsmann: "Hat eine klare Idee"

Nagelsmann habe "inzwischen eine klare Idee für diesen Kader entwickelt, und wir als Mannschaft werden zu hundert Prozent dahinterstehen", sagte Gündogan weiter. "Meine Erfahrung im Fußball sagt mir ganz klar: Nur die Mutigen werden am Ende belohnt."

Am Donnerstag hatte Nagelsmann, der einen Vertrag bis zum Ende der Heim-EM besitzt, mit seiner radikalen Nominierung für Aufsehen gesorgt. Für die Testspiele gegen Frankreich in Lyon (23. März) und in Frankfurt gegen die Niederlande (26. März) berief der 36-Jährige gleich sechs Debütanten. Dafür verzichtete Nagelsmann auf etablierte Profis wie den Dortmunder Mats Hummels oder Leon Goretzka vom FC Bayern.