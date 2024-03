Hummels über DFB-Nichtnominierung: "Damit gerechnet"

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte aus Dortmunder Sicht einzig Angreifer Niclas Füllkrug für die Länderspiele am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande nominiert. Neben Hummels wurden auch dessen Teamkollegen Emre Can, Julian Brandt, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck nicht berücksichtigt