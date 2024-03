Nagelsmann lässt Tür für Goretzka und Co. etwas offen

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat trotz der Siege in Frankreich und gegen die Niederlande Leon Goretzka und Co. leise Hoffnungen auf die Heim-EM gemacht. „Die Tür ist für alle offen“, sagte Nagelsmann nach dem 2:1 (1:1) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Frankfurt/Main gegen die Niederlande bei RTL.