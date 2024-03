Streich vor West-Ham-Duell: "Alles rein"

Der SC Freiburg will seine historische Chance in der Europa League nicht durch zu viele Gedanken an große Aufgaben in der Bundesliga gefährden. Am Donnerstagabend (18.45 Uhr) spielen die Breisgauer beim englischen Premier-League-Klub West Ham United um ihren ersten Einzug in ein internationales Viertelfinale - nur drei Tage später kommt dann der ungeschlagene Liga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen nach Freiburg.