Traumfinale möglich: Bayer im Viertelfinale gegen West Ham

In einem möglichen Halbfinale würde der Sieger des italienischen Duells zwischen AC Mailand und AS Rom auf das Team von Trainer Xabi Alonso warten, das „Traumfinale“ Alonso gegen seinen Ex-Klub FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp ist demnach möglich.

Leverkusen ist nach dem Aus des SC Freiburg, der am Donnerstag West Ham im Rückspiel mit 0:5 unterlag, die einzig verbliebene deutsche Mannschaft im Wettbewerb. Im letzten Jahr war die Werkself im Halbfinale an der AS Rom gescheitert, es könnte zur Revanche kommen.

Das Viertelfinal-Hinspiel findet am 11. April in der BayArena statt, das Rückspiel am 18. April in London. Die Halbfinals sind für den 2. und 9. Mai terminiert, das Finale steigt am 22. Mai in Dublin (Irland).