U21 peilt zum Auftakt "sechs Punkte" an

Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht mit einer klaren Vorgabe in die ersten Länderspiele des Jahres. "Wir wollen an unsere Leistung im November anknüpfen. Das große Ziel ist es, sechs Punkte zu holen und den Abstand zu den Konkurrenten mindestens gleich zu halten", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo vor den EM-Qualifikationsspielen gegen den Kosovo am Freitag in Chemnitz und gegen Israel am Dienstag in Halle (jeweils 18.00 Uhr/ProSieben MAXX).