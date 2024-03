U21 verliert nach Nullnummer die Tabellenführung

Die deutsche U21 ist auf dem Weg zur EM 2025 ins Stolpern geraten. Gegen den Kosovo kam das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo in Chemnitz nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus. Nach vier Siegen zum Auftakt verlor die DFB-Auswahl die Tabellenführung in der Qualifikations-Gruppe D an Polen.