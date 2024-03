Wirtz glücklich über erstes Länderspieltor

Florian Wirtz war einfach nur glücklich. "Ich bin froh, dass ich endlich mein erstes Tor für Deutschland geschossen habe", sagte der Offensivspieler von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen nach dem 2:0 (1:0) in Lyon gegen Vize-Weltmeister Frankreich im ZDF - und was für eins.

Der Führungstreffer nach acht Sekunden war das schnellste Tor in der Länderspiel-Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). "Das hat keiner so wirklich realisiert und verstanden, was da los war. Alle waren überrascht", sagte Wirtz lächelnd. Besser könne man "in ein Spiel nicht starten."