Klopp hadert: "Im Moment sind die natürlich durch"

Es gelte nun, in der Liga am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) gegen Crystal Palace und erst recht im Rückspiel in Bergamo am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) "eine Reaktion" zu zeigen. "Im Moment sind die natürlich durch, aber wir werden dahinfahren, um das Spiel zu gewinnen. Wenn du das Spiel gewinnst, musst du richtig gewinnen", führte Klopp aus: "Dafür müssen wir deutlich besser spielen. Dafür gibt es bisher keine Anzeichen."