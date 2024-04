Zwanziger fehlt vor Gericht: WM-Prozess vertagt

Der Sommermärchen-Prozess konnte am Donnerstag wegen der Abwesenheit von Theo Zwanziger nicht fortgesetzt werden. Der frühere Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) fehlte am sechsten Verhandlungstag wegen gesundheitlicher Probleme vor dem Frankfurter Landgericht. Da Strafverfahren nur in Anwesenheit der Angeklagten durchgeführt werden dürfen, musste Richterin Eva-Marie Distler die Fortsetzung vertagen.