DFB-Frauen: Popp und Hegering zurück im Kader

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, stehen die beiden Spielerinnen vom VfL Wolfsburg im Kader für die Partien gegen Polen (31. Mai in Rostock/20.30 Uhr im ZDF, 4. Juni in Gdynia/18.00 Uhr in der ARD). Derweil fehlt Sara Däbritz von Olympique Lyon verletzungsbedingt.