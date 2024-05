Ehre für Wirtz: Bester Nachwuchsspieler der Europa League

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat die nächste individuelle Auszeichnung bekommen. Wie die UEFA am Freitag bekannt gab, ernannte das Technische Beobachtergremium den 21-Jährigen von Meister Bayer Leverkusen zum zweiten Mal in Folge zum „Nachwuchsspieler der Europa League“. Zuletzt wurde Wirtz auch von der Deutschen Fußball Liga (DFL) zum Bundesliga-Spieler der Saison gekürt.

Am Mittwoch hatte Wirtz gemeinsam mit der Werkself den nächsten Titel nach der Meisterschaft verpasst. Im Europa-League-Finale in Dublin verlor das Team von Trainer Xabi Alonso gegen Atalanta Bergamo 0:3 und musste die erste Pflichtspielniederlage seit 51 Spielen hinnehmen. Dennoch kann Wirtz auch international auf eine starke Saison zurückblicken, in elf Einsätzen kam er auf vier Tore und vier Assists.