Leverkusen: Wirtz "topfit" für Bergamo

Es sei gut gewesen, dass Wirtz in der letzten Bundesliga-Partie am Samstag gegen den FC Augsburg (2:1) etwa eine halbe Stunde gespielt habe. "Er konnte vielleicht in der Phase davor noch ein bisschen Kraft tanken, sodass er topfit reingeht", sagte Rolfes vor dem Abflug am Dienstag: "Wir brauchen ihn. Er ist ein Unterschiedsspieler, der alle begeistert." Am Dienstagabend steht für Leverkusen, das zuletzt 1988 den UEFA-Cup gewonnen hatte, das Abschlusstraining in Dublin an.